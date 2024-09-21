Adıyaman\'da 11 Katlı Bina Yıkıldı

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ADIYAMAN'da, ağır hasarlı 11 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım, dronla havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yavuz Selim Mahallesi Arzumkent Caddesi'ndeki 11 katlı bina için yıkım kararı verilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı. Bina, ekskavatörle kolonları kesilerek büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında toz bulutu çevreyi sararken, o anlar dronla havadan görüntülendi.