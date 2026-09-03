Adıyaman\'da 123 fırıncıya 2,2 milyon liralık hijyen ve ekipman desteği sağlandı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresince hayata geçirilen "Adıyaman Fırınlarında Hijyen Koşullarının Artırılması Projesi" kapsamında 123 fırıncı esnafına hijyen ve ekipman desteği sağlandı.

Proje kapsamında her fırıncıya 10 büyük, 6 küçük hamur pasası, tırnak aparatı, 3 takım iş elbisesi ve hijyen seti dağıtıldı. Toplam değeri 2 milyon 219 bin lira olan ekipmanların yüzde 50'si hibe, yüzde 50'si ise işletme katkı payıyla karşılandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Müdürü Abdulkadir Akkan, projenin fırınlardaki hijyen standartlarını yükseltmeyi ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay da halk sağlığının öncelikli olduğunu vurgulayarak, fırıncı esnafının hijyen kurallarına azami özen göstermesi gerektiğini ifade etti.