Adıyaman\'da 145 bin 698 öğrenci için ilk ders zili çaldı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 2026-2027 eğitim öğretim yılı "İlköğretim Haftası" kutlama programında öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Tutdere, "Adıyaman'ımız geleceğe, bu okullarda yetişecek çocuklarımızın hayalleriyle yürüyecek. Sizler hayallerinizin peşinden koştukça bizler de yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından İndere'de inşa edilerek hizmete açılan Vatan İlköğretim Okulu'nun bahçesinde düzenlenen İlköğretim Haftası kutlama programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Başkan Tutdere, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlköğretim Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda öğrenciler halk oyunları gösterileriyle sahne aldı. Adıyaman Belediyesi Mobil İkram Aracı'ndan öğrenci ve velilere ikramlarda bulunulurken, Başkan Tutdere de çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDEKİ IŞILTI HEPİMİZE UMUT VERİYOR"

Tutdere, yeni eğitim öğretim yılının Adıyaman'a, öğrencilere, öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, İndere'de yeni bir okulda eğitim yılını karşılamanın ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Tutdere, "Bugün hepimiz büyük bir heyecan taşıyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıdan onların heyecanını da görüyoruz. Yeni bir yerleşim alanı olan İndere'de, Vatan İlköğretim Okulumuzun bahçesinde yeni eğitim öğretim yılını karşılamak bizim için ayrı bir mutluluk. Bu okulu ve çevresindeki eğitim yapılarını şehrimize kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tutdere, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri de anarak, "Şehrimizin büyük yıkımın ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesinde bizimle dayanışma içerisinde olan herkese teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta yitirdiğimiz öğretmenlerimizi ve sevgili çocuklarımızı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde eğitimin taşıdığı öneme dikkati çeken Tutdere, belediye olarak eğitim kurumlarıyla iş birliğini sürdüreceklerini belirtti. Tutdere, şunları söyledi:

"GÜÇLÜ BİR GELECEK, GÜÇLÜ EĞİTİMLE MÜMKÜN"

"Yerel yönetim olarak güçlü bir kentin geleceğinin, iyi yetişmiş nesiller ve nitelikli eğitimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla eğitim camiamızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle güçlü bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz" diye konuştu. Depremin ardından eğitim faaliyetlerinin devam etmesi için büyük özveri gösterildiğini vurgulayan Tutdere, "Depremde eğitim kurumlarımızın önemli bir bölümü zarar gördü. Çok ağır koşullara rağmen okullarımızın kapılarının açık kalması için büyük emek verildi. Şehrimizden ayrılmayan, çocuklarımızı ve ailelerimizi yalnız bırakmayan öğretmenlerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Zorlu günlerin ardından kentin geleceğine çocukların yön vereceğini ifade eden Tutdere konuşmasını, şu sözlerle tamamladı:

"ADIYAMAN ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİYLE YOLUNA DEVAM EDECEK"

"Zor günleri geride bırakıyoruz. Artık Adıyaman'ımız yolculuğuna, bu güzel okullarda eğitim alacak çocuklarımızın hayalleriyle devam edecek. Çocuklarımızın iyi yetişmesi, şehrimize ve ülkemize faydalı bireyler olması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sevgili çocuklar; sizler hayallerinizin peşinden koştukça bizler de yanınızda olacağız. Yolunuz açık olsun. 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı 803 okulda, 145 bin 698 öğrenci ve 11 bin 123 öğretmenin katılımıyla başladı.