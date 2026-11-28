Adıyaman'da, girdiği Atatürk Barajı gölünde kaybolan Ramazan Gürbüz'ün (21) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı İncebağ Köyü Benav Mezrasında meydana geldi. Üç arkadaşıyla birlikte baraj kıyısına gelen Ramazan Gürbüz, daha önce suya bıraktıkları ve kıyıdan yaklaşık 60-70 metre açıkta takılı kalan yemleme botunu almak için suya girdi. Bir süre yüzen Gürbüz, henüz bota ulaşamadan suda çırpınmaya başladı ve kısa süre sonra gözden kayboldu.

Kıyıda bulunan arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından su altında başlatılan arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ramazan Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Gürbüz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Uzman çavuşluk sınavını kazandığı belirtilen Ramazan Gürbüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.