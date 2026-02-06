Adıyaman'da Depremde Yitirenler Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman'da Depremde Yitirenler Anıldı

06.02.2026 06:36  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı anısına Adıyaman'da düzenlenen sessiz yürüyüşte binlerce kişi toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin anısına karanfiller bıraktı ve yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

(ADIYAMAN) - 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Adıyaman'da binlerce kişiyle sessiz yürüyüş düzenlendi. Deprem anı olan 4.17'de duran saat kulesine yapılan yürüyüşe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremde yaşamlarını yitirenler için karanfiller bıraktı.

Kahramanmaraş merkezili 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında yaşamını yitirenler Adıyaman'da sessiz yürüyüş ile anıldı. Gün boyu Adıyaman'da ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürüyüş öncesi Adıyaman Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan "Unutmayacağız Çadırı"nı ziyaret etti. Özel, burada Anı Defteri'ni imzaladı.

Özel Anı Defterine şunları yazdı:

"6 Şubat felaketinin üçüncü yılında yitirdiğimiz tüm canlarımızı rahmetle ve derin bir hüzünle anıyorum. Depremin üçüncü yıl dönümünde geçen yıl olduğu gibi yine Adıyaman'dayız. Günlerdir deprem bölgesinde vatandaşlarımızın dertlerini dinliyor, acılarını paylaşıyoruz. Aradan geçen üç yıla rağmen sorunların ve ihtiyaçların devam ettiğini yerinde gördük. Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tuttere ve ekibinin gayretlerine ülkemizin dört bir yanından belediyelerimizin bu şehre hizmetlerine bir kez daha memnuniyetle tanık olduk. Bu şehirde kim taş üstüne taş koymuşsa Allah ondan razı olsun. Yaraları tamamen sarmak, Adıyaman'ı ayağa kaldırmak hem devletin hem de siyasetin bu topraklara olan borcudur. Bunun için hep birlikte dayanışma içinde bunun için hep birlikte dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz her türlü zorluğu aşmamızdaki en büyük gücümüz olacak. Adıyaman'ı yalnız bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız."

"Karalar'ın tahliyesi büyük bir haksızlığın sona ermesidir"

Gazetecilerin sorusu üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karaların tahliyesine ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi:

"Bugün için doğru bir karardır ama 212 gün boyunca yapılmış büyük bir haksızlığın sona ermesidir. Zeydan Beyi 212 dakika Adana'ya hizmetten alıkoyan ne varsa Adana'ya ihanettir ve büyük bir haksızlıktır. Yarından itibaren görevinin başına dönecek, kaldığı yerden devam edecektir. Zeydan Karalar'a verilen kararın 20 Şubat tarihi itibariyle açıklanacak hukuki karar sürecinde tüm belediye başkanlarımız ve tüm belediye çalışanlarımız için de geçerli olmasını ümit ediyoruz. Esas olan tutuksuz yargılamadır. Yargılanmaktan çekindiğimiz ve veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Onun için kendine güvenen tutuksuz yargılama yapsın, kendine güvenen yargılamayı televizyonlardan canlı yayınlanmasına imkan tanısın."

Binlerce kişi 3 yıldır 4.17'yi gösteren saat kulesine yürüdü

03.40'ta başlayan yürüyüş öncesi Atatürk Bulvarı kısmi olarak trafiğe kapatılırken binlerce kişi gece yarısından itibaren valilik ve duran saat kulesi önünde toplandı. Adıyaman Valiliği önünde başlayan yürüyüşün önünde deprem arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli ve Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu madencileri yer aldı. 6 Şubat'ta deprem nedeniyle 04.17'de duran ve Adıyaman'ın simgesi haline gelen saat kulesine kadar süren yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve birçok milletvekili, siyasetçi katıldı.

Adıyaman Valiliği önünde toplanan binlerce kişi ellerinde karanfiller ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüş boyunca gözyaşlarını tutamayan yurttaşlar sık sık "Sesimi duyan var mı?" ve "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganlarını attı. Adalet Peşinde Aileleri ise yürüyüş boyunca "Afet değil katliam, adalet istiyoruz" pankartıyla yürüdü.

Özgür Özel ve beraberindeki heyetin saat kulesine gelmesiyle birlikte yaşamını yitirenler için Kur'an okundu. Deprem anı olan 04.17'de yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapılırken birçok kişinin gözyaşı döktüğü görüldü. Yaşamını yitirenler ve yaralılar için edilen duaların ardından Özel ve beraberindeki heyet saat kulesine karanfiller bıraktı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Depremde Yitirenler Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:04
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:22:17. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Depremde Yitirenler Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.