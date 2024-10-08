Adıyaman'da Afet Risk Yönetimi Müdürlüğü Kuruldu - Son Dakika
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Adıyaman'da Afet Risk Yönetimi Müdürlüğü Kuruldu

Adıyaman\'da Afet Risk Yönetimi Müdürlüğü Kuruldu

Adıyaman Belediyesi, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeniyle yapılan çevrimiçi toplantıda, Afet Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu. Başkan Tutdere, mahallelerde acil müdahale konteynerleri kurma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

08.10.2024 19:12  Güncelleme: 19:21
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(ADIYAMAN)- 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD ortaklığında düzenlenen çevrimiçi toplantıya katılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye bünyesinde Afet Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Müdürlüğü kurulduğunu duyurdu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD  ortaklığında düzenlenen çevrimiçi toplantıya katıldı. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya, Başkan Tutdere'nin yanı sıra Vali Osman Varol, AFAD, Adıyaman Üniversitesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Tutdere, Belediye bünyesinde Afet Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Müdürlüğü'nün kurulduğunu açıkladı. Söz konusu müdürlük bünyesinde 65 kişilik bir ekip oluşturduklarını belirten Tutdere, ayrıca 33 mahalleye acil müdahale konteynerleri kurmak için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Adıyaman'ımızı olası afetlere en iyi şekilde hazırlıyoruz"

Başkan Tutdere, "Daha önce de hedeflerimizde belirttiğimiz üzere her mahalleye acil müdahale konteynerleri kurmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Valiliğimiz ve diğer kurumlarımızla koordineli bir şekilde Adıyaman'ımızı olası afetlere en iyi şekilde hazırlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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