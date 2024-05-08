Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde asansör boşluna düşen kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarındaki bir apartmanda oturan Ö.D. çağırdığı asansör gelmeden kapı açılınca, giriş kattan asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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