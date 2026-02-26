Adıyaman'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
Son Dakika

Adıyaman\'da Asayiş Verileri Açıklandı
26.02.2026 13:19
Vali Varol, Adıyaman'da son bir ayda 562 şüphelinin yakalandığını ve asayişin %95,3 oranında aydınlatıldığını açıkladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 147'si hapis cezası olmak üzere toplam 562 şüphelinin yakalandığını belirten Varol, şunları kaydetti:

"Asayiş Şube Müdürlüğünce il geneli 1078 olay meydana gelmiş, bu olayların 1027 tanesi aydınlatılmış, aydınlatma oranı 95,3'tür. Kişilere karşı işlenen suçlar yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 448 olaydan 444'ü aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 640 şüpheli yakalanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlar 'ev ve iş yerinden hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı ile dolandırıcılık gibi kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 259 olaydan 214'ü aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 209 şüpheli yakalanmıştır."

TEM, Narkotik ve KOM alanlarında meydana gelen olayların tamamının aydınlatıldığını dile getiren Varol, kolluk birimlerince yakalanan 32 düzensiz göçmenden 23'ünün sınır dışı edildiğini, 9 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için Geri Gönderme Merkezine sevk edildiğini belirtti.

Trafik akışının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 18 bin 234 araç ve motosiklete ile 1898 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Varol, 1029 aracın trafikten men edildiğini, toplam 77 milyon 144 bin 661 TL idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da katıldı.

Kaynak: AA

