Adıyaman'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle kara yolunda asfalt eridi.
Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Şambayat beldesi yakınlarındaki yaklaşık 3 kilometrelik bölümünde asfalt yumuşadı.
Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık nedeniyle asfaltın üzerindeki zift yüzeye çıkarken, sürücüler ve yayalar bölgede ilerlemekte güçlük çekti.
Yumuşayan zeminde araç lastikleri iz bırakırken, yürümek zorunda kalan bazı vatandaşların ayakkabılarına zift yapıştı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Aşırı Sıcaklar Asfalti Eriyi - Son Dakika
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