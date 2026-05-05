Adıyaman'da "Bahar Şenlikleri" Başlıyor

05.05.2026 16:05  Güncelleme: 17:16
(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Bahar Şenlikleri", 8-15 Mayıs günlerinde kentin farklı noktalarında renkli görüntülere sahne olacak.

Adıyaman Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Bahar Şenlikleri, bu yıl dokuzuncu kez düzenleniyor. 8-15 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek şenliklerde; çocuklar ve ailelere yönelik renkli etkinlikler hazırlandı. Eğriçay Parkı, Abdulhamid Han Kültür Merkezi ve Adıyaman Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak etkinlikler, her yaştan katılımcıya hitap edecek şekilde planlandı.

Renkli etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlenecek

8 ve 9 Mayıs günlerinde Eğriçay Parkı'nda 09.30 ile 16.00 saatleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Program kapsamında yüz boyama, robotik kodlama, kil atölyesi ve oyun grupları gibi aktivitelerle çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenme fırsatı bulacak. 13 Mayıs'ta ise ETİ Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "Bir Bilmecem Var Çocuklar" isimli oyun, Abdulhamid Han Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Gösteri, 11.30 ve 13.30 saatlerinde iki seans halinde sahnelenecek.

Bahar Şenlikleri'nin son etkinliği ise 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek. Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezi tarafından Adıyaman Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek programla şenlikler sona erecek. Programda; DJ performansı Kil atölyesi, taş tozu ile kalıp etkinlik atölyesi, Ebru atölyesi, yüz boyama atölyesi, el baskısı, halat çekme etkinliği, çuval yarışı etkinliği ile balon etkinlikleri yer alacak.

"Tüm hemşehrilerimizi etkinliklere davet ediyorum"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Bahar Şenlikleri ile çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini istiyoruz. Kentimizde yaşayan her çocuğun yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Ailelerimizle birlikte keyifli ve dolu dolu bir hafta geçireceğimize inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizi düzenlediğimiz etkinliklere davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

