Adıyaman\'da baraj gölünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde baraj gölünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Belören köyü yakınlarında 2 kişi, Atatürk Baraj Gölü'nde açıldıkları botlarının su alması üzerine yüzerek bir adacığa çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı.
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