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Adıyaman'da basın açıklamaları ve yürüyüşler yasaklandı

ADIYAMAN - Adıyaman Valiliği tarafından basın açıklamaları ve yürüyüşler 19 Mayıs Gününe kadar yasaklandı.

2014 Yılı 6-8 Ekim olaylarından dolayı Adıyaman Valiliği tarafından açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem yasaklandı.

19 Mayıs 2023 Tarihine kadar alınan yasakla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "2014 yılında gerçekleşen ve "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen süreçte vatandaşlarımızın ve kolluk görevlilerimizin can ve mal güvenliğine yönelik saldırıların da gerçekleştiği olayların dava duruşmasının Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 16.05.2024 tarihinde yapılacağı bilindiğinden daha önce ülkemizde gerçekleşen vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları -sözde- protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yasa dışı eylem/etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem/etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmektedir.

Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği değerlendirildiğinde kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden, açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 19.05.2024 tarihine kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.