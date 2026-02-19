Adıyaman\'da Bıçaklama: Gazi Elçi Hayatını Kaybetti

ADIYAMAN'da husumetlileri tarafından bıçaklanan Gazi Elçi (39) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gazi Elçi ile aralarında daha önce husumet olduğu belirlenen H.G., M.O.T. ve M.E.Ç karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken yaşanan arbede sırasında Gazi Elçi, bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Elçi, olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Elçi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olaya karıştıkları belirlenen H.G., M.O.T. ve M.E.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.