Adıyaman'da bir kişi tarlada ölü bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da bir kişi tarlada ölü bulundu

Adıyaman'ın Sarıharman Köyü kırsalında bir tarlada hareketsiz bir şekilde yatan bir kişi bulundu. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesiyle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, 75 yaşındaki Halil Sürücü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli olan Sürücü'nün cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

01.09.2024 12:47
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Adıyaman'da bir kişi tarlada ölü bulundu.

Merkeze bağlı Sarıharman Köyü kırsalındaki tarlada yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Halil Sürücü'nün (75) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Sürücü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

Otopsi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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