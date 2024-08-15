Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri yıkılmaya başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri yıkılmaya başlandı

Adıyaman merkez ile Atatürk Baraj Göleti arasında birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri, İl Genel Meclisinin aldığı karar ile yıkılmaya başlandı. Yıkımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, hobi bahçelerinin tarım arazilerini bölerek yapıldığını ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirtti. Vali Varol, vatandaşlardan kuralsız ve kural dışı yollara tevessül etmemelerini istedi.

15.08.2024 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri yıkılmaya başlandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri (bağ evleri) yıkılmaya başladı.

Adıyaman merkez ile Atatürk Baraj Göleti arasında birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri, İl Genel Meclisinin aldığı karar ile yıkılmaya başlandı.

Merkeze bağlı Küçükkavaklı ile Bozhöyük köyleri arasında yapımına başlanan hobi bahçeleri İl Özel İdaresine ait iş makinaları tarafından yıkıldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yıkım yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı ancak herhangi bir olay çıkmadı. İş makineleri duvarları örülen 3 hobi bahçesini yıktı.

Yıkımdan dolayı oldukça üzüntülü olduğunu dile getiren hobi bahçesindeki hak sahibi Ümit Korkmaz, "Sorun bu kadar o kadar bağ evleri var iken niye hemen gelip bizimkini yıktılar. Aynı duyarlılığı onlara da yapmalarını bekleriz. Yani bir yerden başlanacaksa bize gelinceye kadar binlerce yer vardı. Niye hemen bizimkinden başladılar" dedi.

Yıkımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Hobi bahçeleri küçük parseller içerisinde tarım arazilerini bölerek yaptıkları hukuka aykırı, kurallara aykırı birtakım yapılar var. Bunlara tabii kanunen müsaade edilmesi mümkün değil. Bugüne kadar belki belirli şekillerde işte bunların enerjileri, suları tedarik edilmiş. Tarlası için kuyu vurma bahanesiyle DSİ'den alınan izinle kuyu vurulmuş. Sonra o kuyuya elektrik çekilir gibi elektrik çekilerek bunlar enerji kavuşmuş. Tabii ki biz vatandaşlarımızı mağdur etmek niyetinde değiliz, vatandaşımızı sıkıntıya sokmak niyetinde değiliz ama bu gidişe de bir yerde bir noktada dur demek gerekiyor. Bu kapsamda da bundan sonrasında daha sıkı uygulamalar yapacağız. Benim vatandaşlardan istirhamım lütfen bu tip kuralsız, kural dışı yollara tevessül etmemeleridir. Bizim derdimiz özellikle bu süreci bir noktada durdurmak. Biz sadece betonlaşma değil, tarım arazisinin bölünmesi, tarım arazisinin küçültülmesi ve bu küçültme yoluyla da verimin azaltılması. Yani aslında arazinin tahrip edilmesini engellemek durumundayız" diye konuştu.

(CK-LO-ŞG-Y)

Kaynak: İHA

Osman Varol, Adıyaman, Tarım, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri yıkılmaya başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 00:31:30. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçeleri yıkılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement