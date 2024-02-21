Adıyaman'da bir çiftçi yürüyüş yaparken 15 milyon yıllık balık fosili buldu - Son Dakika
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Adıyaman'da bir çiftçi yürüyüş yaparken 15 milyon yıllık balık fosili buldu

Adıyaman\'da bir çiftçi yürüyüş yaparken 15 milyon yıllık balık fosili buldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken farklı yapıda bir taş buldu. Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edilen taş Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili çıktı. 15 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, koruma altına alındı.

21.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:32
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Orta Miyosen Dönemi'ne ait bulunan 15 milyon yıllık balık fosili koruma altına alındı.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN BULDU

Oluklu köyünde yaşayan çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken bulduğu farklı yapıdaki taşı, Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti. Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, bunun Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili olduğunu belirledi.

Adıyaman'da bir çiftçi yürüyüş yaparken 15 milyon yıllık balık fosili buldu

"15 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT"

Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, balık fosilinin genelde göl ve akarsu çökertilerinin oluştuğu yerlerde görüldüğünü belirtti. Alkan, "Kayaç üzerindeki balık fosili yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda, kılcal damarları ve yüzgeçleri belirgin vaziyette görülüyor. Bu fosil, yaklaşık 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Adıyaman, Doğa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ömer özdaş: Acaba köylü o buldugu fösilden müzeden para alacakmı 37 4 Yanıtla
  • Ferhat Aykır: 15 milyon yıl ne kafanız mı güzel 0 2 Yanıtla
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