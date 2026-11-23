Adıyaman'da çalınan motosikletin ittirilerek götürüldüğü anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde gece saatlerinde evin kapısı önünden çalınan motosikletin ittirilerek götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin motosiklete binip ittirerek uzaklaştığı görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'da bir evin önüne park edilen motosikletin çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Evin kapısının önünde park edilen motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin motosiklete binip, ittirerek götürdüğü anlar yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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