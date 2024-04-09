Adıyaman'da camiler bayrama hazır
ADIYAMAN - Adıyaman'da ki cami, cemevi ve türbelerde temizlik ekipleri bayram temizliğini yaptı.
Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık iki hafta önce başladıkları bayram hazırlıklarını Arife günü tamamladı. Ekipler cami, türbe ve cemevlerinde bulunan halıları makinalar ile yıkadı.
Vatandaşların camilerde Bayram Namazlarını daha temiz bir ortamda kılmaları için kent merkezindeki yaklaşık 80 caminin temizliğini yaptı. Deprem nedeniyle yıkık veya tadilatta olduğu için kapalı olan camiler, bu bayram temizlenemedi. Belediye ekipleri, sadece ibadethaneler değil mezarlıkları da bayram öncesinde temizledi.
Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, "Depremden sonra yine bir bayram arifesindeyiz. Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak ekibimizle ilimizde bulunan yaklaşık 80 cami, cemevlerimiz ve türbelerimizin halılarını yıkamaya çalışıyoruz. Camilerin halılarını, duvarlarını, minberlerini, gücümüz yettiği kadar her tarafını temizliyoruz. Allah bu bayramda olduğu gibi hepimizi nice bayramlara kavuştursun inşallah" dedi.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da camiler bayrama hazır - Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasındaki polemik alevleniyor. Eski CHP liderinin Uğur Dündar'la ilgili gündeme getirdiği, "TRT Genel Müdürü" iddiası dikkat çekti. Söz konusu iddiaya ünlü sanatçı Tarık Akan'ın 12 Eylül dönemini anlattığı kitabında yer verdiği ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için seçimlerin kaybedildiği iddialarına cevap vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, siyasi rüşvet iddialarına susacağını ancak 6'lı masa bileşenlerine yapılan suçlamalara sessiz kalmayacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?