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Adıyaman'da camiler bayrama hazır

ADIYAMAN - Adıyaman'da ki cami, cemevi ve türbelerde temizlik ekipleri bayram temizliğini yaptı.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık iki hafta önce başladıkları bayram hazırlıklarını Arife günü tamamladı. Ekipler cami, türbe ve cemevlerinde bulunan halıları makinalar ile yıkadı.

Vatandaşların camilerde Bayram Namazlarını daha temiz bir ortamda kılmaları için kent merkezindeki yaklaşık 80 caminin temizliğini yaptı. Deprem nedeniyle yıkık veya tadilatta olduğu için kapalı olan camiler, bu bayram temizlenemedi. Belediye ekipleri, sadece ibadethaneler değil mezarlıkları da bayram öncesinde temizledi.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, "Depremden sonra yine bir bayram arifesindeyiz. Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak ekibimizle ilimizde bulunan yaklaşık 80 cami, cemevlerimiz ve türbelerimizin halılarını yıkamaya çalışıyoruz. Camilerin halılarını, duvarlarını, minberlerini, gücümüz yettiği kadar her tarafını temizliyoruz. Allah bu bayramda olduğu gibi hepimizi nice bayramlara kavuştursun inşallah" dedi.