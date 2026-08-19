Adıyaman'da Cinayet: 1 Gözaltı
Adıyaman'da silahla öldürülen Ömer Tunç'un katil zanlısı A.A. gözaltına alındı.
Adıyaman'da bir kişinin silahla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dün Ali Dağı Mahmut El Ensari Türbesi yakınlarında 42 yaşındaki Ömer Tunç'un silahla öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.
Ekipler, bu kapsamda A.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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