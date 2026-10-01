Adıyaman\'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, Irak uyruklu biri serbest kaldı

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından DEAŞ terör örgütü üyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M., M.A. ve N.T.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sorgulaması tamamlanan şüphelilerden Irak uyruklu N.T.G., mahkemece serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı.