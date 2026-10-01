Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, Irak uyruklu biri serbest kaldı - Son Dakika
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Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, Irak uyruklu biri serbest kaldı

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Adıyaman\'da DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, Irak uyruklu biri serbest kaldı
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DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere Adıyaman'da jandarma operasyon düzenledi; gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, Irak uyruklu şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından DEAŞ terör örgütü üyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M., M.A. ve N.T.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sorgulaması tamamlanan şüphelilerden Irak uyruklu N.T.G., mahkemece serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: DHA
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