Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nden İsias Otel Kamu Görevlileri Davasında Verilen Karara Tepki: Hukuk Talimatla Konuşmaz

(ADIYAMAN) - Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel'e ilişkin kamu görevlileri davasında, 3 sanığa beraat, 3 sanığa ise iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, " Hukuk, talimatla konuşmaz. Konuşuyorsanız, o diploma artık bir kağıt parçasıdır. Yırtıp atın" denildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi. Diğer sanık Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın ise beraatine hükmedildi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vicdanlarınız tutsak, kalemleriniz esir. Bunu iliklerimize kadar hissettik. Kararı cebine koyup sözde duruşma yapan vicdan yoksunları, bütün hukuki bilgisini ve vicdanını birilerinin emrine veren sözde adalet dağıtıcıları... Hukuk, talimatla konuşmaz. Konuşuyorsanız, o diploma artık bir kağıt parçasıdır. Yırtıp atın."