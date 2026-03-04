Adıyaman'da Deprem Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
Adıyaman'da Deprem Farkındalık Eğitimi

04.03.2026 12:17
Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere tatbikat ve eğitim verildi.

Adıyaman'da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik deprem farkındalık eğitimi ve uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve UMKE koordinasyonunda Fatih Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikat öncesinde sınıflarda öğrencilere deprem anında doğru davranış biçimleri hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde "Çök-Kapan-Tutun" hareketinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Senaryo gereği çalan alarmın ardından öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde doğru korunma pozisyonunu aldı. Daha sonra planlı ve kontrollü şekilde okul binası tahliye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin afetlere karşı bilinçli yetişmesi amacıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Depreme karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çeken Tosun, okullarda Deprem Haftası kapsamında farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

