Adıyaman\'da depremden etkilenen konteynerler brandayla kaplanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, geçici barınma merkezlerindeki konteynerlerin üzeri brandayla kaplanıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, kış aylarının gelmesiyle geçici yaşam alanlarındaki tedbirler artırıldı.

Kentteki barınma ünitelerinin üstüne yağışlardan etkilenmemesi için branda çekiliyor. Konteyner kentlerdeki çalışmalar Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında görev yapan işçilerin desteğiyle sürüyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, ilde kış aylarının sorunsuz atlatılması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Aşırı yağışlarda konteyner kentlerde su baskınlarının yaşanmaması için bazı tedbirler alındığını aktaran Varol, "Geçici barınma merkezlerimizdeki vatandaşlarımızın özellikle kışı sorunsuz geçirmesiyle ilgili çok yoğun hazırlık sürecimiz oldu. Aşırı yağışlarda zemin sorunu olmaması, belirli su baskınları olmaması için teknik çalışmalar yaptık. Birtakım yerlerde drenajlar, su kanalları oluşturduk. Yağmur suyunun tahliyesi için özellikle büyük konteyner kentlerimizde ciddi çalışmalar gerçekleştirdik." dedi.

Brandalar sağlam noktalara monte edildi

Konteynerlerin su almaması için üzerine branda çekildiğini dile getiren Varol, şöyle konuştu:

"Konteynerin içine su almaması için arkadaşlarımız çok çeşitli çalışmalar yaptı, gayretler gösterdi. En son bulduğumuz formül Ankara'da da benimsendi ve şu an diğer illerde de uygulanıyor. Geçici barınma merkezlerindeki konteynerlerin üzerine branda ayarladık. Fakat bunları şasisi üzerinden monte ettik, yani paneller üzerinden değil. Dolayısıyla sağlam bir noktaya monte edilmiş oldu. Bir de ortalarına köpükten bir yükselti oluşturarak suyun akışını sağlayacak şekilde bir mekanizma oluşturduk."

Vali Varol, kentteki tüm geçici barınma ünitelerinde kış tedbirlerinin alındığını belirterek, "Bizim toplam 26 bine yakın geçici barınma ünitemiz var. Yani bunların bir kısmı prefabrik, büyük bir kısmı da konteyner. 20 binin üzerindeki konteynerimize de branda uyguladık. Tamamında kışa hazırlıkla ilgili tedbirler alındı." ifadesini kullandı.

"Kırsaldaki konteynerler için kılıf şeklinde brandalar ürettirdik"

Kırsal alandaki konteynerlerde alınan tedbirleri de anlatan Varol, şöyle devam etti:

"Kırsal konteynerlerimizde de onları tamamen sarmalayacak kılıf şeklinde brandalar ürettirdik ve onları da dağıttık. Zemin çalışmalarını da büyük oranda tamamladık. Bütün gayemiz vatandaşımızın herhangi bir olumsuzluktan etkilenmeden kışı geçirmelerini sağlamak."

Brandaların maliyetinin uygun olduğuna işaret eden Varol, "Sadece uygun teknikle biraz işçiliği fazla. Bu işçilikleri de bizim TYP'de çalışan bir sürü vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın bize gerçekten çok büyük katkısı oluyor. Hem devletimize çok büyük bir masraf kalemi açmamış olduk hem de vatandaşlarımızın kışı güven içerisinde geçirmesini sağlamış olacağız." diye konuştu.