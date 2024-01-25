Adıyaman\'da Down Sendromlu Çocuklara Hizmet Veren Akademi

Adıyaman'da down sendromlu çocuklara hizmet veren "Geleceğe +1 Akademisi"nde kentteki özel gereksinimli bireylere yönelik atölye çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından kentte hayata geçirilen "Geleceğe +1 Akademisi" başta down sendromlu bireyler olmak üzere tüm özel gereksinimli kişi ve ailelerine yönelik bir çok atölye ve danışmanlık hizmeti gerçekleştiriyor.

Türkiye Down Sendromu Derneği Eğitim Direktörü Özgür Konuk, burada yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 4 ilde "Geleceğe +1 Akademisi" açtıklarını belirtti.

Bu illerden birinin Adıyaman olduğunu aktaran Konuk, "Buradaki amacımız bölgede yaşayan engelli çocuk ve ailelerine uzmanlar ve STK'lara bu deprem sürecindeki desteği sürdürmek ve deprem sonrası yaşantıların adaptasyonların organizasyonuyla ilgili danışmanlıklar vermeye başladık. Adıyaman'da 3'üncü ayımızı çalışmaktayız. Belediyemizle birlikte etkinliklerimizi sürdürmekteyiz. Temel amacımız organizasyonda ailelerimizin birlikte yaşama kültürünü geliştirebilmek adına deprem sonrası süreçlere adaptasyonları arttırmak adına aktiviteler düzenlemekteyiz. Ailelerin deprem sonrasında bozulan rutinlerini organize edebilmek bu rutinler üzerinden çocuklarıyla beraber kendi yaşamları içerisinde daha kolay hareket edebilme yaşam kalitelerini deprem sonrasındaki yaşantıya kavuşturmaktır." dedi.