Adıyaman'da düğünde silah kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki düğünde bir kişi belindeki silahın ateş alması sonucu öldü, yanındaki 1 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Aktepe köyünde bir düğün töreni sırasında Reşo Gürsoy'un belindeki tabanca henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşunlar Gürsoy ile yanında bulunan Vakkas Eryalçın'a isabet etti.

Olayda yaralanan Gürsoy ve Eryalçın sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Gürsoy yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.