Adıyaman'da "Engelsiz Koro", Bahar Şenliği'nde Yeteneklerini Sergileyecek

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler, bu ay düzenlenecek "Bahar Şenliği"ne hazırlanıyor. "Engelsiz Koro" adıyla çalışmalarını sürdüren öğrenciler, şenlikte yeteneklerini sergileyecek.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler, Bahar Şenliği öncesinde yoğun bir hazırlık sürecine başladı. Merkezde 75 öğrenci resim, müzik ve spor alanlarında eğitim alıyor, ayrıca kültürel geziler, piknikler, kamplar ve çeşitli sosyal etkinliklerle destekleniyor.

Haftanın belirli günlerinde kız ve erkek öğrenci gruplarına ayrı ayrı eğitim verilirken, öğrenciler ücretsiz servislerle Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ulaştırılıyor. Eğitimlerin ardından öğrenciler, uzman personel eşliğinde yeniden evlerine bırakılıyor.

"Engelsiz Koro" çalışmaları sürüyor

Bahar Şenliği hazırlıkları kapsamında merkezde "Engelsiz Koro" adıyla koro çalışmaları yürütülüyor. Öğrenciler müzik derslerinde şarkılar ve türküler seslendiriyor; karaoke, ritim ve sahne performansı çalışmaları yapıyor. Piyano, gitar, bağlama ve davul gibi farklı enstrümanlarla sürdürülen derslerde öğrenciler hem müzik becerilerini geliştiriyor hem de sosyal hayata daha aktif katılma imkanı buluyor. Engelsiz Koro, mayıs ayında düzenlenecek Bahar Şenliği'nde sahne alarak çalışmalarını sergileyecek.

Öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür etti. Öğrenciler ayrıca merkezde hem eğitim aldıklarını hem de keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, Bahar Şenliği'nde sahne alacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.