Adıyaman\'da esnaf lokantasındaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Adıyaman'da esnaf lokantasındaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Eskişehir Pazarı'ndaki esnaf lokantasında akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.
ADIYAMAN'da akşam saatlerinde bir lokantada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bugün akşam saatlerinde Eskişehir Pazarı'ndaki bir esnaf lokantasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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