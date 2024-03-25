Adıyaman\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Günkırı Ortaokulu Öğrencisi Ahmet Yasin Aydemir Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Günkırı Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yasin Aydemir, Karabük'te düzenlenen Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde birinci oldu. Okul müdürü Sait Turan, Aydemir'in azimle başarıya ulaşmasının güzel bir örnek olduğunu belirtti. Aydemir'in hedefi milli takıma girebilmek ve bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.