Adıyaman\'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri M.Ç'yi durdurdu.
Şüphelinin Genel Bilgi Toplama sorgusunu yapan ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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