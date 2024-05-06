Adıyaman\'da halk otobüsü yayaya çarptı, bir kişi yaralandı

Güncel

Adıyaman'da halk otobüsünün yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Abuzer T. idaresindeki 02 HO 1040 plakalı şehir içi halk otobüsü, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ş'ye çarptı.

Kazada yaya yaralandı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.