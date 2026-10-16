Adıyaman\'da hayvan gübresi yüklü traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Adıyaman'da hayvan gübresi yüklü traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da kamyonetle hayvan gübresi yüklü traktörün çarpıştığı kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adıyaman'da kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Şemsettin Tekintonğaç idaresindeki 47 ACD 425 plakalı kamyonet, Adıyaman-Kahta kara yolunun 5. kilometresinde, M.A. idaresindeki hayvan gübresi yüklü traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kamyonet sürücüsü Tekintonğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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