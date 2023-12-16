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Adıyaman'da hırsızlık operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da hırsızlık operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda, merkezde yaşanan bazı hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.U isimli şüpheliyi yakaladı. Zanlının adresinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 bilgisayar, 1 tablet, 500 sigara, 15 sucuk ve bir motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Adıyaman\'da hırsızlık operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
16.12.2023 - 14:31,
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezde yaşanan bazı hırsızlık olayları kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda hırsızlık yaptığı iddia edilen C.U'yu adresine düzenlediği operasyonda yakaladı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 bilgisayar, 1 tablet, 500 sigara, 15 sucuk ve motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Gölbaşı, Son Dakika

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