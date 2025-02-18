Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Kentte, 14 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Adıyaman ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
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