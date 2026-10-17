Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı, gözaltı sayısı 25'e çıktı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı, gözaltı sayısı 25'e çıktı

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Adıyaman\'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı, gözaltı sayısı 25\'e çıktı
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Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, soruşturma kapsamında 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 25'e yükselirken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 tüfek ele geçirildi.

ADIYAMAN'da iki grup arasında çıkan 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 17 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 4 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman'ın koordinesinde, çok sayıda polis ve Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda kavgaya karıştıkları belirlenen 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen silahlar muhafaza altına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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