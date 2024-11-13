Adıyaman\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEZ 248 plakalı otomobil, B.E.Ş. idaresindeki 34 BDS 287 plakalı otomobille 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücü B.E.Ş. ile araçtaki M.C. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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