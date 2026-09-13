Adıyaman'da itfaiyeye yol vermeyen minibüs şoförüne 46 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Adıyaman'da itfaiyeye yol vermeyen minibüs şoförüne 46 bin lira ceza kesildi

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Adıyaman'da iş kazasına müdahale için siren çalarak ilerleyen itfaiye ekibine yol vermeyen minibüs sürücüsüne 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün uyarılara aldırış etmediği anlar itfaiye aracının kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da iş kazasına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye kurtarma ekibine, siren seslerine rağmen yol vermeyen minibüs sürücüsüne 46 bin lira idari para cezası uygulandı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekibi, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada eli makineye sıkışan yaralıya ulaşmak için siren çalarak yola çıktı.

Ekip, Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde seyir halindeyken bir minibüs sürücüsü, itfaiyenin uyarılarına ve siren seslerine rağmen sol şeritten ayrılmadı.

Sürücünün uyarılara aldırış etmemesi üzerine itfaiye ekibi, yoluna sağ şeritten devam etmek zorunda kaldı.

Yaşanan anlar, itfaiye aracının kamerasına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine plakadan tespit ettiği minibüsün sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 55/1-C-1 maddesi kapsamında 46 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Adıyaman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da itfaiyeye yol vermeyen minibüs şoförüne 46 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da itfaiyeye yol vermeyen minibüs şoförüne 46 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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