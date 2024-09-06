Adıyaman\'da izinsiz doğan besleyen kişiye 113 bin 980 lira para cezası

Adıyaman'da evinde izinsiz doğan besleyen kişiye 113 bin 980 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde aile içi kavga konusuna gitti. Ekipler, burada karı koca arasında çıkan tartışmaya müdahale ettikleri sırada ev içerisinde doğan kuşuna rastladı.
Ekiplerce el konulan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yabancı uyruklu F.S'ye 113 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.
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