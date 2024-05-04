Adıyaman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman\'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı ve operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda bandrolsüz sigara, kayıt dışı telefon, kaçak sigara ve cinsel içerikli hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

04.05.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya bağlı ekipleri ilçede kaçak ürünler satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda bandrolsüz sigara, kayıt dışı telefon, kaçak sigara ve cinsel içerikli hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.M. ile A.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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