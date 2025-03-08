Adıyaman'da Kadınlar Günü Kutlaması

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi yetkilileri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadın işçileri ziyaret etti.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Adıyaman OSB'de çalışan kadınların günlerini kutladı ve onlara hediyeler takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren kadın işçilerden Meral Demir, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederek, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Adıyaman Belediyesi'ne bizlere verdikleri hediyeler için teşekkür ederiz" dedi.

"Kadınların ölmediği güzel bir yıl diliyorum"

Bir tekstil fabrikasında çalışan Tuğçe Kocakaya ise "Herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınların ölmediği güzel bir yıl diliyorum. Adıyaman Belediyesi'ne biz kadınları düşündüğü için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.