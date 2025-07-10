Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Osman Göğüs idaresindeki 63 AJL 958 hafriyat kamyonu, Çavçük köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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