Adıyaman'da Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika
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Adıyaman'da Kartpostallık Kar Manzaraları

Kar yağışı sonrası Adıyaman'da oluşan muhteşem manzaralar, çocukların eğlencesine sebep oldu. Kar, ilçeleri beyaza bürüdü.

12.02.2025 21:45
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Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu

ADIYAMAN - Kurak gecen kış mevsiminin ardından Adıyaman'da etkili olan kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı, çocuklar naylon ile kaymanın keyfini yaşadı.

Adıyaman'ın Besni, Tut, Gölbaşı, Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçelerinde etkili olan kar yağışı ulaşım gibi sorunları ortaya çıkarsa da beyaza bürüdüğü doğayı ayrı bir güzelleştiriyor. Kar yağışının etkili olduğu Besni ilçesi kırsalında köy ve doğanın beyaza bürünmüş hali dron ile kaydedildi. 20 santime ulaşan kar kalındığı doğayı beyaz renge boyadı. Bembeyaz ortamda dalgalanan Türk Bayrağı, görülmeye değerdi.

Eşsiz ve muhteşem güzelliğin ortaya çıktığı kar yağışı, Tut ilçesinde de çocukların eğlencesine dönüştü. Çocuklar eğimli olan sokakta, naylonlar ile kayarak karın tadını çıkarttı.

Diğer taraftan ise, Besni ilçesinde işyerlerinin önü karla kaplanan esnaf ve belediye görevlileri kar küredi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika

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