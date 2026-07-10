Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklıkta Asfalt Çalışmaları - Son Dakika
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Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklıkta Asfalt Çalışmaları

Adıyaman\'da Kavurucu Sıcaklıkta Asfalt Çalışmaları
10.07.2026 09:20
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Adıyaman'da belediye ekipleri, 40 derece sıcakta 170 derece sıcaklıktaki asfaltla yol yapıyor.

Adıyaman'da belediyenin asfalt ekipleri, yaklaşık 170 derece sıcaklıktaki asfaltın serimini kavurucu sıcak altında gerçekleştiriyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarını yaz sıcaklarına rağmen aralıksız sürdürüyor.

Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı kentte görev yapan ekipler, güneşin yakıcı etkisinin yanı sıra yaklaşık 170 derece sıcaklıktaki asfaltın yaydığı yoğun ısıyla da mücadele ediyor.

Asfalt finişerinin arkasında dumanı tüten asfaltı kürek ve tırmıklarla düzelten işçiler, uzun saatler boyunca yüksek sıcaklık altında mesai yaparak yolları ulaşıma hazır hale getiriyor.

Asfaltlama ekibinde görev yapan Musa Kılınç, sıcak hava koşullarının çalışmayı zorlaştırdığını belirterek, "Hava 40 derecenin üzerinde ve biz burada sıcak asfalt yapıyoruz. 170 derecelik asfaltta çalışıyoruz. Zor oluyor ama Adıyaman halkı için değiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Kavurucu Sıcaklıkta Asfalt Çalışmaları - Son Dakika

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