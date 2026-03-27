Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Kaybolan Otizmli Çocuk İçin Arama

27.03.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da kaybolan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel için arama çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, kaybolan otizmli Fırat Can Temel (8) için arama çalışması başlatıldı.

Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine yakınlarını ziyarete gelen İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin otizmli çocukları Fırat Can Temel evden çıkarak uzaklaştı. Durumu fark eden yakınları arama çalışması başlattı, sonuç alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama yaptı.

Fırat Can Temel'e dair herhangi bir iz bulunamayınca Kotur Çayı'nda arama yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerinden destek istendi. Ekipler, HES göletinde arama yapabilmek için gölet kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Ardından yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda henüz Fırat Can Temel'e ulaşılamazken, arama faaliyetleri devam ediyor. (DHA

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:45:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.