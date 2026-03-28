Adıyaman'da Kaybolan Otizmli Çocuk İçin Arama Başlatıldı
Adıyaman'da Kaybolan Otizmli Çocuk İçin Arama Başlatıldı

28.03.2026 08:39
Adıyaman'da otizmli Fırat Can Temel (8) için arama çalışmaları sürüyor. Ekipler bölgedeki aramalara devam ediyor.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, kaybolan otizmli Fırat Can Temel (8) için arama çalışması başlatıldı.

Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Mestan bölgesine yakınlarını ziyarete gelen İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin otizmli çocukları Fırat Can Temel evden çıkarak uzaklaştı. Durumu fark eden yakınları arama çalışması başlattı, sonuç alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama yaptı.

Fırat Can Temel'e dair herhangi bir iz bulunamayınca Kotur Çayı'nda arama yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerinden destek istendi. Ekipler, HES göletinde arama yapabilmek için gölet kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Ardından yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda henüz Fırat Can Temel'e ulaşılamazken, arama faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
Akın Gürlek’ten tapuda “30 bin lira“ ifadesine düzeltme Limit meğer çok başkaymış Akın Gürlek'ten tapuda "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Yediği gollere tepki yağıyor Ederson’a milli maçta büyük şok Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte “ters ilişki“ cinayetinde kadının savunması Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
Galatasaray’dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok Galatasaray'dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok

09:26
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
09:19
Sergio Ramos ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Sergio Ramos ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
09:04
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
08:36
İran savaşına bir ülke daha katıldı İsrail’e füze attılar
İran savaşına bir ülke daha katıldı! İsrail'e füze attılar
08:13
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 09:50:11.
