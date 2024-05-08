Adıyaman\'da Koruma Altındaki Salep Soğanlarını Kaçak Toplayan 5 Kişiye 1 Milyon 935 Bin 705 Lira Para Cezası

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Adıyaman'da koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında, koruma altında bulunan salep soğanı toplayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, 150 kilogram salep soğanı topladığı tespit edilen 5 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası kesti.