Adıyaman'da Koruma Altındaki Salep Soğanlarını Kaçak Toplayan 5 Kişiye 1 Milyon 935 Bin 705 Lira Para Cezası - Son Dakika
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Adıyaman'da Koruma Altındaki Salep Soğanlarını Kaçak Toplayan 5 Kişiye 1 Milyon 935 Bin 705 Lira Para Cezası

Adıyaman\'da Koruma Altındaki Salep Soğanlarını Kaçak Toplayan 5 Kişiye 1 Milyon 935 Bin 705 Lira Para Cezası

Adıyaman'da il Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. 150 kilogram salep soğanı topladığı tespit edilen 5 kişiye 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası uygulandı.

08.05.2024 15:10
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Adıyaman'da koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında, koruma altında bulunan salep soğanı toplayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, 150 kilogram salep soğanı topladığı tespit edilen 5 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası kesti.

Kaynak: AA

Adıyaman, Çevre, Suç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Koruma Altındaki Salep Soğanlarını Kaçak Toplayan 5 Kişiye 1 Milyon 935 Bin 705 Lira Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Koruma Altındaki Salep Soğanlarını Kaçak Toplayan 5 Kişiye 1 Milyon 935 Bin 705 Lira Para Cezası - Son Dakika
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