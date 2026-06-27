Adıyaman Mimar Sinan Parkı'nda Çalışmalar Temmuz Sonunda Tamamlanıyor

(ADIYAMAN)- 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Adıyaman'da, kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan Mimar Sinan Parkı yenileniyor. Deprem sonrası park alanına yerleştirilen konteynerlerin kaldırılmasının ardından başlatılan çalışmalar, Adıyaman Belediyesi tarafından Muğla ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin destekleriyle tamamlanıyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle başlatılan proje kapsamında Mimar Sinan Parkı Muğla Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla baştan sona yenilenirken, depremde ağır hasar aldığı için yıkılan nikah salonu da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yeniden inşa ediliyor. Park alanındaki çalışmaların temmuz ayı sonunda tamamlanarak halkın hizmetine sunulması, nikah salonunun ise en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

"TEMMUZ AYI SONUNDA HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Abdurrahman Tutdere, Mimar Sinan Parkı'nın kent hafızası açısından özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Parkın, Adıyamanlıların anılarında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Tutdere, "Mimar Sinan Parkı, Adıyaman'ımızın kalbi; herkesin, her hemşehrimizin hatıralarının olduğu bir yer. Burası da ne yazık ki depremde çok büyük hasar almıştı. Parkımızı, Muğla Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle tamamen yeniliyoruz. Yine depremde ağır hasar aldığı için yıkılan nikah salonumuzun inşaatını da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla başlattık. Şu anda hem nikah salonumuzda hem de parkımızda çalışmalar hızla devam ediyor. Temmuz ayının sonuna kadar park alanını tamamlamış olacağız. İnşaatımızı da en kısa sürede bitirerek halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

"ADIYAMAN'I DAHA SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

Yeni parklar, yollar ve sosyal yaşam alanlarıyla kenti yeniden ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Tutdere, "Yeni parklar, yeni yollar ve yeni eserlerle şehrimizi ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Bu yeni eserler şehrimize kazandırıldıkça; parklarımız, caddelerimiz güzelleştikçe Adıyaman hepimiz, bütün çocuklarımız ve halkımız için daha güzel, daha sağlıklı bir hale gelecek" dedi.

Adıyaman halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Tutdere, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla günün 24 saatinde halkımıza hizmet veriyoruz. Adıyaman halkı için çalışmak bizim için en büyük gurur ve mutluluk kaynağıdır. Severek, isteyerek memleketimiz için çalışıyoruz. Yola çıkarken ne demiştik? 'Mesele memleket meselesi ise, söz konusu Adıyaman'sa gerisi bizim için teferruattır' demiştik. Bugün de aynı anlayışla, aynı heyecanla işimizin başında, halkımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.