Adıyaman Mimar Sinan Parkı'nda Çalışmalar Temmuz Sonunda Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Mimar Sinan Parkı'nda Çalışmalar Temmuz Sonunda Tamamlanıyor

27.06.2026 14:26  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinde hasar alan Adıyaman'daki Mimar Sinan Parkı, Muğla ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin desteğiyle yenileniyor. Parkın temmuz sonunda, nikah salonunun ise en kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.

(ADIYAMAN)- 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Adıyaman'da, kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan Mimar Sinan Parkı yenileniyor. Deprem sonrası park alanına yerleştirilen konteynerlerin kaldırılmasının ardından başlatılan çalışmalar, Adıyaman Belediyesi tarafından Muğla ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin destekleriyle tamamlanıyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle başlatılan proje kapsamında Mimar Sinan Parkı Muğla Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla baştan sona yenilenirken, depremde ağır hasar aldığı için yıkılan nikah salonu da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yeniden inşa ediliyor. Park alanındaki çalışmaların temmuz ayı sonunda tamamlanarak halkın hizmetine sunulması, nikah salonunun ise en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

"TEMMUZ AYI SONUNDA HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Abdurrahman Tutdere, Mimar Sinan Parkı'nın kent hafızası açısından özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Parkın, Adıyamanlıların anılarında önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Tutdere, "Mimar Sinan Parkı, Adıyaman'ımızın kalbi; herkesin, her hemşehrimizin hatıralarının olduğu bir yer. Burası da ne yazık ki depremde çok büyük hasar almıştı. Parkımızı, Muğla Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle tamamen yeniliyoruz. Yine depremde ağır hasar aldığı için yıkılan nikah salonumuzun inşaatını da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla başlattık. Şu anda hem nikah salonumuzda hem de parkımızda çalışmalar hızla devam ediyor. Temmuz ayının sonuna kadar park alanını tamamlamış olacağız. İnşaatımızı da en kısa sürede bitirerek halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

"ADIYAMAN'I DAHA SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

Yeni parklar, yollar ve sosyal yaşam alanlarıyla kenti yeniden ayağa kaldırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Tutdere, "Yeni parklar, yeni yollar ve yeni eserlerle şehrimizi ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Bu yeni eserler şehrimize kazandırıldıkça; parklarımız, caddelerimiz güzelleştikçe Adıyaman hepimiz, bütün çocuklarımız ve halkımız için daha güzel, daha sağlıklı bir hale gelecek" dedi.

Adıyaman halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Tutdere, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla günün 24 saatinde halkımıza hizmet veriyoruz. Adıyaman halkı için çalışmak bizim için en büyük gurur ve mutluluk kaynağıdır. Severek, isteyerek memleketimiz için çalışıyoruz. Yola çıkarken ne demiştik? 'Mesele memleket meselesi ise, söz konusu Adıyaman'sa gerisi bizim için teferruattır' demiştik. Bugün de aynı anlayışla, aynı heyecanla işimizin başında, halkımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mimar Sinan, Adıyaman, Evlilik, Güncel, İzmir, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Mimar Sinan Parkı'nda Çalışmalar Temmuz Sonunda Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük Asiye’yi yaralayan pitbull silah sayıldı Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon’un eşi Kim’e hakkındaki rüşvet davasında 7 yıl hapis cezası Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim'e hakkındaki rüşvet davasında 7 yıl hapis cezası
Dilovası’nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama Dilovası'nda Yangın Soruşturmasında 7 Tutuklama
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 9 sanıklı dava kara bağlandı Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 9 sanıklı dava kara bağlandı
CHP’de 63 kişinin üyeliği “Hain Kemal“ sloganı nedeniyle askıya alındı CHP’de 63 kişinin üyeliği "Hain Kemal" sloganı nedeniyle askıya alındı
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

15:35
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi Fenerbahçe’den Greenwood bombası
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası
15:10
Galatasaray’da tarihi karar: Salonda alkış koptu
Galatasaray'da tarihi karar: Salonda alkış koptu
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:33
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ın son anına kadar yanındaydı
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 15:57:08. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Mimar Sinan Parkı'nda Çalışmalar Temmuz Sonunda Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.