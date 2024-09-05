Adıyaman'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman\'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'da minibüsle çarpışan motosikletteki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İncelemeler devam ediyor.

05.09.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADIYAMAN'da, minibüsle çarpışan motosiklette bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen Ekrem Şireci yönetimindeki 02 EN 022 plakalı minibüs ile Mehmet Sait Karakurt'un (40) kullandığı 02 ADT 477 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki sürücü ile yanında bulunan Reyhan Yaren Karakurt (4), İkranur Karakurt (10), Zeynep Asya Karakurt (7) ve Tülay Karakurt (31) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN- DHA

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Adıyaman, İnceleme, Güncel, Yaşam, Çocuk, Kaza, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 04:34:50. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement