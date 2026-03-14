Adıyaman\'da Nergis Çiçekleri Açtı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde halk arasında "baharın habercisi" olarak bilinen nergis çiçekleri açtı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Fırat Nehri kenarında açan nergisler, güzel görüntü oluşturdu.

Yeni Mahalle Muhtarı Tahir Polatdemir, AA muhabirine, nergislerin ilçede bazı bölgelerde bulunduğunu, doğa tutkunları ve vatandaşların her yıl bu bölgede fotoğraf çektiğini belirterek, "Nergis çiçeğinin ilçemizin tanıtımında katkısı oluyor." dedi.

Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Aktürk ise her yıl düzenli olarak ilçede nergis çiçeklerini fotoğrafladıklarını söyledi.