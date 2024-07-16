Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman\'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Ahmet Hoca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. TOMA'nın da kullanıldığı söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yangın, yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

16.07.2024 23:01
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Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ahmet Hoca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan ve bahçelik alana sıçrayan yangının söndürülmesi için TOMA da kullanıldı.

Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol da yangın dolayısıyla bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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