Adıyaman\'da Otomobil Kazası: 1 Ölü

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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bariyerlere çarpıp, devrilen otomobildeki Ekrem Cengiz (42), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ekrem Cengiz'in kullandığı 59 AFL 107 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Ekrem Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Cengiz'in cenazesi, Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.